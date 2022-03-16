شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية ترسم قمصًا وشمامسة فى اجتماع آباء كهنة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجمع كهنة إيبارشية الفيوم فى دير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

وبدأ الاجتماع بالقداس الإلهى وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة والأيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية وعقب صلاة الصلح قام نيافته بإتمام طقس رسامة القس أرسانيوس لمعي كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا في رتبة القمصية، إلى جانب رسامة 406 شماسًا من أبناء العديد من كنائس الفيوم فى رتبة إبصالتس.

وعقب القداس استعرض الأنبا أبرآم فى اجتماعه مع الآباء الكهنة، عددًا من الأمور الرعوية والإدارية ونظام صلوات القداسات والاجتماعات والخدمات الكنسية في الفترة المقبلة، وأجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة فى نواحى الرعاية والخدمة.

وألقى القس ديفيد خليل كاهن كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولى بالفيوم محاضرة بعنوان"المشاكل الزوجية أسبابها وكيفية التعامل معها" وعرض القس تواضروس رجائي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالعجميين بعض الملاحظات الطقسية فى الفترة المقبلة.



