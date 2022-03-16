مؤسسة أهل مصر للتنمية تشارك في المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الثالث والعشرين بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد -

- السويدي: مشاركتنا فرصة لإبراز نجاحات القطاع الطبي المصري وتحقيقه للتوازن الصحي والاقتصادي. - السويدي: افتتاح مستشفى أهل مصر للحروق خلال الشهور القادمة والمرأة تمثل النسبة الأكبر من الطاقم الطبي للمستشفى.

شاركت مؤسسة أهل مصر للتنمية ممثلة في د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة في فعاليات المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الثالث والعشرين والذي يعقد في الفترة من 14-15 مارس 2022 بالقاهرة، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، وزارات الصحة العربية، منتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمعيات ونقابات الرعاية الصحية في الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية.

تأتي مشاركة د. السويدي عقب تكريمها النسخة الماضية كعضو من اعضاء اللجنة على مستوى الوطن العربي، وقامت بإلقاء كلمة خلال فعاليات الجلسة الخامسة، باليوم الثاني للمؤتمر، عن دور المرأة في قيادة المنظومة الصحية تحت عنوان “عندما تشرق، نشرق كلنا معها”، بحضور نسرين قطامش - المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، والدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، والدكتورة ليندا بدران رئيس شؤون الشركات للأسواق الناشئة شركة ڤياترس، الدكتورة كوثر محمود – رئيس نقابة التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ و دارت الجلسة الحوارية ميرنا شماس - مدير التسويق ومدیر تحرير مجلة المستشفى العربي، وكانت فاعليات الجلسة عن تحفيز قيادة المرأة في الصحة وتمكين المرأة في الرعاية الصحية، و تحدثت السويدي فى كلمتها عن دور المرأة فى إصلاح القطاع الصحى، وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في إفساح المجال أمام "مؤسسة أهل مصر للتنمية"، لتكون حاضرة هنا ضمن الملتقى الثالث والعشرون، لاتحاد المستشفيات العرب.

وعبرت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، والتي تعتبر امتدادا لتكريمها خلال النسخة الماضية من الاتحاد، موضحة أن المؤتمر فرصة لإلقاء الضوء على القطاع الصحي المصري الذي يعتبر من النماذج المهمة في الإقليم التي نعتز ونفتخر لما حققه من نجاحات مبهرة الذي يعتبر نموذج عالمي في تحقيق التوازن الصحي والاقتصادي والذي استثمر الأزمة في تقوية وتطوير النظام الصحي بشكل غير مسبوق وساهم في مد يد العون بالأدوية والمستلزمات والأكسجين والخبرات لمعظم دول العالم في وقت الحاجة والآن مصر أصبحت من الدول المصنعة للقاحات المضادة لكوفيد 19، بالإضافة الى الإنجازات التي تحققت في مجال صحة المرأة.

وأضافت السويدي خلال كلمتها " أن في مصر المرأة تمثل حوالي 42.4 % من الأطباء البشريين، و أن 91 % من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة من النساء، فالمرأة لها دور كبير و فعال في القطاي الطبي المصري و نتيجة لذلك نشاهد اسماء لامعة لطبيبات قدّمن خدمات صحية وطبية عبر عملهن الدؤوب في سبيل تطوير المجال الطبي واكتشاف الأدوية وعلاج الكثير من الأمراض يُشهد لها عبر التاريخ، و سيتم الإعتماد علي المرأة بشكل كبير في مستشفي أهل مصر للحروق التي ستفتح أبوابها خلال الشهور القادمة".

يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية هو منظمة مستقلة، غير سياسية لا تبغي الربح تمثل وتخدم المستشفیات العربیة العامة والخاصة والمراكز الطبیة والمؤسسات والمنظمات المعنية بتوفير الرعاية الصحبة. يجمع الاتحاد ما يقارب 1600 عضو من 18 دولة عربیة. تأسس اتحاد المستشفيات العربية عام 2002 ،وهو یشكل منصة مثالية لتبادل الأفكار والسياسات والخدمات في إدارة الرعاية الصحية، فضلا عن أنها توفر التعلیم لقادة الرعاية الصحية وهي مصدر للمعلومات حول المواضيع الصحية والاتجاهات الحدیثة في الرعایة الصحیة . یربط الإتحاد علاقة رسمية مع مختلف المنظمات مثل وزارات الصحة العربية، جامعة الدول العربية، منظمة الصحة العالمية والمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، المجلس التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مؤسسة حمد الطبية، دائرة الصحة في أبو ظبي، النقابات والجمعيات العربية للمستشفيات، نقابات الممرضات والممرضين في الدول العربية والجمعيات الطبية العربية.

اكتسب اتحاد المستشفیات العربیة صفة عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربیة.



مؤسسة أهل مصر للتنمية تشارك في المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية (1)