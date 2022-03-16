شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشاركة رسمية.. رئيس مجلس الدولة يشارك القاضيات الجديدات بصور تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، القاضيات اللواتي شاركن لأول مرة فى المؤتمر الذى نظمه مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذى يكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإدري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا بالتقاط الصور التذكارية.

وتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب، وذلك في أحد فنادق القاهرة.

‏‎وقال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بالقامات القضائية الرفيعة، الحضور الكريم نرحب بكم اليوم.

‏‎وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا " إن هذا الكيان العربي الكبير نجتمع معه اليوم في الوطن العزيز مصر تحت راية القضاء العربي الاداري، وهذا الكيان العربي يهدف إلى تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية العربية تدعيما للعمل القضائي المشترك.