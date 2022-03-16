أخبار مصر

بمشاركة 6 وزراء.. انطلاق أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تنطلق أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين .

ويشارك عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 4 أيام، حيث تعقد ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ)؛ بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

ويعقد المنتدى غدًا الخميس ندوة بعنوان (التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير، ووزير المالية د.محمد معيط).

ويستكمل المنتدى الفعاليات يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت، بمشاركة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا