بمشاركة 6 وزراء.. انطلاق أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تنطلق أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين .

ويشارك عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 4 أيام، حيث تعقد ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ)؛ بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

ويعقد المنتدى غدًا الخميس ندوة بعنوان (التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير، ووزير المالية د.محمد معيط).

ويستكمل المنتدى الفعاليات يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت، بمشاركة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع.