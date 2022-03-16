4 أيام ويبدأ التخصيص.. خطوات الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي يوم الأحد الماضي الموافق 13 مارس.

ويبدأ الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس الجاري، وتم إعلان زيادة عدد الشقق المطروحة للحجز لاستيعاب الحاجزين، حيث سدد جيدة الحجز ما يقرب من 27 ألف متقدم.

وجاءت خطوات الحجز الإلكتروني على النحو التالي:

- الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري.

- اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

- اختيار طلباتي أعلى الصفحة على اليسار.

- الضغط على حجز الوحدة.

- اختيار المدينة المراد الحجز فيها.

- اختيار كود الشقة المراد حجزها.

- الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

قبل الحجز لابد من معرفة المواعيد الخاصة بكل مشروع والتي جاءت على النحو التالي:

1- فتح باب حجز الوحدات السكنية سيبدأ من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

2- بدءا من يوم الإثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس، لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي:

– يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر.

– يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر.

– يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة.

3 – تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

4 – على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.