"بسبب خلافات مالية".. إحالة أوراق متهمان لاشتراكهم في قتل عامل بمدينة نصر للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق المتهمان الأول والرابع الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم بخطف وقتل عامل عمدًا بسبب خلافات مالية.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 25158 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مدينة نصر أول، أن المتهمين "أبو بكر، س"، و "محمود،م"، و"إسلام، م"، و"نادي، ف"، و"خالد، م"، قتلوا المجني عليه "أحمد يحي" وقد عقدوا العزم وبيتوا النية لإتمام جريمتهم، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه و المتهم الأول.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليه الي محل عمل المتهم الاخير بسيارة، وحال سيرهم قام المتهم الرابع بخنقه بيديه وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين في مكان الجريمة للشد من ازره، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة، قد تقدمت تلك الجناية جناية أخري، وهي خطف المجني عليه بالإكراه، بأن كمنوا له بناء على موعد مسبق، وتم تحديده بينه وبين المتهم الأول، وما أن أبصروه قادمًا بسيارته، اوقفوه وانزلوه كرهًا، ووضعوه بسيارتهم وتوجهوا به إلى مسكن خامسهم كما مبين في التحقيقات.

وانهم حجزوا المجني عليه بالقوة، وعذبوه بالتعذيبات البدنية تخلف عنها الإصابات الموجودة في التقرير، واجبروا المجني عليه بالتوقيع على عشرون إيصال أمانة بمبلغ قدره عشرة ملايين جنيه لصالح المتهم الأول ووضع بصمته عليه كما مبين في التحقيقات.