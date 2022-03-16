"كسروا زجاج سيارة".. استمرار حبس شخصين بتهمة سرقة أموال بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الشروق وبدر، اليوم الاربعاء، حبس شخصين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من سائق بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" بالشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق بشركة للاستثمار والتنمية الزراعية بأنه أثناء قيامه بإيداع مبلغ مالي بأحد البنوك بدائرة القسم وأثناء توقف السيارة ملكه أمام البنك وبداخلها مبلغ مالي فوجئ لدى عودته بكسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مثبت عليها لوحات معدنية وبالكشف الفني عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى والمبلغ بفقدها بقسم شرطة النزهة بالقاهرة، كما أمكن تحديد أصل اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ومستأجرة لكلٍ من (شخصان - "لهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما (2 سلاح ناري – عدد من الطلقات - اللوحات المعدنية المستخدمة أثناء ارتكاب الواقعة).