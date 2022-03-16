20 إبريل.. الحكم في طعون بديع وآخرين في أحداث عنف قسم برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات الجماعة، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ "أحداث قسم شرطة برج العرب"، لجلسة 20 إبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، سبق ‏وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن ‏المؤبد حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا ‏بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما.

وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن المقدم منهم وإحالة القضية الى دائرة أخرى.