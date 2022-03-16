شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل زيارة بعثة البنك الدولى لمشروعات الرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت بعثة من البنك الدولى مصر خلال الفترة من 9 - 14 مارس، للتعرف على جهود الدولة فى مواجهة التحديات المائية والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، لتعزيز التمويل والإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد إستهلاك المياه.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الزيارة.

1- أشاد أعضاء بعثة البنك الدولى بمنظومة إدارة المياه في مصر الجارى تحديثها حالياً .

2- تم الاشادة بمشروعات إعادة استخدام المياه التى تمت والتى يجرى تنفيذها حالياً.

3- الزيارة تضمنت تفقد حقول بعض المزارعين الذين تحولوا من الرى بالغمر إلى الري الحديث على نفقتهم الخاصة بعد مشاركتهم فى إحدي حملات التوعية التي نظمتها أجهزة الوزارة للتوعية عن فوائد التحول للرى الحديث وعوائده الإيجابية على جودة وكمية المحصول.

4- أحد المزارعين بمحافظة بنى سويف - وبمبادرة شخصية منه - زرع القمح بنظام الرى بالتنقيط ، حيث أكد الخبراء من مشاهداتهم إمكانية نجاح التجربة بأعلى عائد محصولى.

5- أشادوا بالوعي الواضح لدى المزارع وضرورة نشر هذا الفكر للتوسع فى تطبيق أنظمة الرى الحديث، خاصة فى ظل سهولة اقتناع المزارعين بهذا التحول بعد متابعتهم للنتائج المحققة على الطبيعة.

6- تم عرض أنظمة المراقبة والتحكم في مستوي الرطوبة الأرضية عن طريق مقياس الرطوبة والذى قام مهندسي الوزارة بتصميمه والبدء فى إنتاجه، وانعكاس ذلك إيجابيا على ترشيد الاستهلاك عن طريق التحديد الأمثل لمحتوى الرطوبة وتوقيت الرى الأمثل مع الحصول على أعلى إنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.

7- شملت الزيارات تفقد بعض مواقع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، وما نتج عنها من تحسين نوعية المياه وزيادة سرعة وصول المياه للنهايات وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه.