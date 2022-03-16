شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مشاركة المنظمات الدولية فى جناح المياه بـ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، مع ممثلى معهد ستوكهولم الدولي للمياه SIWI وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية الذين شاركو في تنظيم جناح المياه السابق في مؤتمر الاطراف المعني بتغير المناخ COP26.

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك لتنظيم جناح المياه المقرر عقده على هامش أعمال مؤتمر الاطراف المعني بتغير المناخ COP27 والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

يشار إلى أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالتوازي مع استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى في مجالات النقل الكهربي وإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والسياحة الخضراء في الفنادق ومراكز الغوص، إلى جانب إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في يونيوالقادم، وذلك بعد الحدث الوطني الهام لإطلاق الحوار الوطني للمناخ في نهاية مارس، بهدف إشراك المواطنين في عملية مواجهة آثار تغيرالمناخ، مما يتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمدينة لاختيار البدائل المناسبة لتلك الأكياس.