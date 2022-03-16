شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الانتظام فى زيارة الوحدات الصحية يساعد على اكتشاف الأمراض مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم إن الانتظام في زيارة الوحدة الصحية طوال فترة الحمل يساعد في الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية التى تواجة السيدات .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، وتابعت: مواعيد العمل في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل التى تقدمها مبادرة صحة الأم والجنين لمنع انتقال العدوى للجنين وحمايته من مخاطر الأمراض الوبائية وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تشمل : تحليل السكر والضغط وتحليل الزهرى وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى "ب" وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى .