شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة "القومى للإعاقة" بمناسبة يوم المرأة المصرية: تحية لكل سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة للنساء المصريات، بمناسبة يوم المرأة المصرية، الذي تحتفل به مصر فى مثل هذا اليوم من كل عام، وخصت بالتهنئة السيدات من ذوي الإعاقة وأدوارهم المؤثرة في الحياة العامة، وحيت في البيان الصادر عن المجلس اليوم سيرة ومسيرة المرأة المصرية، والتى دوما كانت حاسمة وحاكمة طوال التاريخ المصرى.

وأعربت المشرف العام على المجلس عن تقديرها لأدوار المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة، وأنها دوما كانت الداعم الرئيسي لتقدم مصر على مر العصور، وتقدمت بتهنئة خاصة للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على دعمها للمرأة المصرية في كافة مناحي ومجالات الحياة المختلفة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دوما ما تعلي من قيمة وشأن المرأة المصرية لإيمانه القوى بأدوارها المحورية والحيوية فى بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن يوم 16 مارس من كل عام، يعتبر الأيقونة الحقيقية لمسيرة المرأة على مر العصور، وهو اليوم الذى يأتى تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919، ومن قبل هذا التاريخ بقرون كان للمرأة المصرية الدور المؤثر والحاسم فى دعم مسيرة البلاد.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن خالص شكرها لكل امرأة مصرية قدمت المثل والنموذج الحقيقي في الريادة والوقوف خلف الدولة في مسيرتها، وخصت في شكرها أمهات الشهداء ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وثمنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأدوار المهمة والمؤثرة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ونضالها والمجلس في دعم القوانين والتشريعات التي تحافظ على حقوق المرأة وتدعم أدوارها وتساعدها على التمكين الحقيقي في المجتمع.