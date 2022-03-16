شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 11 مخالفة على إحدى الترع بمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة لرى أسيوط، حملة لإزالة التعديات المقامة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد - مركز أبنوب، حيث تم تنفيذ 11 قرار إزالة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

أكد المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى على تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخليةمتمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعدياتوالتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.

يشار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيسمجلس الوزراء بإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، و والإفادة بتقريريومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .

الجدير بالذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاعالتصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلىالحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفتراتالطوارئ غير المتوقعة.