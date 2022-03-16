شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تشارك بفعاليات التدريب العملى للمناورة "صقر 94" بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركتها بفاعليات التدريب العملي المشترك للمناورة «صقر 94» لمجابهة الأزمات والكوارث، بين محافظة الأقصر وكافة الجهات المعنية والمشاركة في مجابهة الأزمات والكوارث، ومنهم هيئة الرعاية الصحية بالأقصر من خلال كافة غرف الطوارئ والأزمات المركزية والفرعية لها والتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأوضح بيان الهيئة، استهدفت المناورة «صقر94»، تدريب كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بمحافظة الأقصر بالتنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال عمل محاكاة لإدارة أزمة والتعامل معها بشكل لحظي وسريع بالتعاون بين كافة الجهات.

وتابع البيان، شاركت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر من خلال عدة خطوات، أولها محاكاة بين فريق غرفة الطوارئ المتواجد بالغرفة المركزية لخدمات الطوارئ بديوان عام المحافظة للتنسيق مع غرفة الشبكة الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة المتواجد في فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والذي يقوم بدوره بالتنسيق مع جميع الغرف الفرعية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الممتدة داخل جميع مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما تم إنشاء مستشفى ميداني عاجل مجهز بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية للعمل كوحدة رعاية عاجلة، بالإضافة إلى وحدة رعاية أولية وصيدلية ملحقة بها داخل معسكر الإيواء، الذي تم إنشاؤه بشكل عاجل وفقًا للمناورة «صقر 94».

واستكمل: خلال المناورة «صقر 94» تم عمل محاكاة لموقف حقيقي وهو تصادم مركب في البر الغربي وحدوث إصابات، حيث تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري مع غرفة عمليات النجدة والإسعاف وكذلك الاتصال بمركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة عن طريق المنظومات المرئية اللاسلكية، وذلك باستخدام أحدث الاتصالات التكنولوجية والتواصل مع جميع غرف عمليات الجهات لاتخاذ اللازم، لمجابهة الأزمة، ومنها غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة للهيئة وبداخل مستشفياتها بالأقصر.

شارك في تنفيذ المناورة «صقر94» مديرية أمن الأقصر بجميع أفرعها ، ومديرية الصحة، الإسعاف، وهيئة الرعاية الصحية، والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الطب البيطري، الطرق والكباري، الكهرباء، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف، المندوب الكنسي، مديرية التموين، المسطحات المائية، البيئة، المتحدث الإعلامي، الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من فرق الكشافة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الذي تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات الحكومية، وكذلك دعم خطط التنمية المستدامة للدولة والتحول الرقمي الآمن، ودعم القطاع الصحي ولاسيما الهيئة العامة للرعاية الصحية بأحدث خدمات وأنظمة الاتصالات الحديثة، حيث حققت الشبكة الوطنية نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لصالح أفرع الهيئة ومستشفايتها ومراكزها وفق أحدث المعاير العالمية، من خلال توفير سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وفق الأزمنة القياسية، وطبقًا للمعدلات العالمية لتكون الهيئة العامة للرعاية الصحية قد حققت قفزة في سبيل تحقيق رضا المواطنين عن كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.