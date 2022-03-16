شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراعاة الدقة فى مراجعة بيانات المعلمين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وتعليمات بشأن تغيير المسمى الوظيفي لجميع المراحل للعام 2022 - 2023، حيث نبهت على مسئولى تنسيق الخدمات والموجهين الأوائل ومقررين التخصصات التابعة لإدارة تنسيق الخدمات بالإدارات التعليمية، بضرورة إخطار جميع المدارس وجميع العاملين بالتخصصات التابعة لتنسيق الخدمات بالشروط والمواعيد المقرره لتغيير المسمى الوظيفي لهذا العام 2022 وهى 30 مايو المقبل.

وشددت الوزارة على مراعاة الدقة في مراجعة بيانات الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي من واقع الملفات وصحف الأحوال الإلكترونية من المسؤل المختص بالتنسيق والتوجيه المقدمة من صاحب الطلب، مضوحة أنه على الموجهين الأوائل ومقرري المواد مسؤلية مراجعة المؤهل الذي يرغب المتقدم للتغير المادته والتأكد من أن المؤهل يصلح لأن يشغل به التخصص للمادة المراد التغيير إليها وتحت مسؤليتهم القانونية.

وأكدت أنه يقوم مسئول التنسيق الخدمات بتجمع الملفات من المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي بعد المراجعة ويحتفظ بها لديه لحين الحاجة إليها أو طلبها في أي وقت، كما يقوم مسؤل تنسيق الخدمات بالإدارة بتسجيل بيانات الراغبين لتغيير المسمى الوظيفي بعد التجميع والمراجعة لكل تخصص على حده على برنامج اكسيل ثم طباعتها في كشوف مستقلة طبقا للنموذج المرسل من الوزارة.

وشددت على أنه يتم تسليم نسختين ورقيتين معتمدتين من الكشوف مع نسخة إلكترونية على فلاشه إلى إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية في موعد أقصاه الأثنين الموافق 2022/5/30 ويتسلم فلاشته مرة أخرى بعد نسخ البيانات طرفنا، ولا تقبل أي طلبات قبل الموعد ولا بعد الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية، ولا تقبل أي طلبات فردية مع صاحب الطلب قبل ولا بعد الموعد المحدد ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية.