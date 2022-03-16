شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تعقد الجمعيات العامة لمناقشة القوائم المالية لـ13شركة تابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لعدد13 شركة تابعة ( مياه القاهرة - صرف صحي القاهرة - الصرف الصحي بالإسكندرية - مياه الشرب بالإسكندرية - مطروح - الدقهلية - القليوبية - الأقصر - محافظات القناة - أسيوط والوادي الجديد - الجيزة - المنيا - المنوفية ) عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور السادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 لتلك الشركات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية تنشيط نسب التحصيل بكافة الشركات التابعة، ومراجعة القراءات ووضع آليات لضبط القراءات لتعبر عن الإستهلاك الفعلى للمواطن، مع ضرورة وضع برنامج زمنى لتركيب عدادات قياس على محطات مياه الشرب، وتكثيف المجهودات التي تبذلها الشركات فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها.

وأشار إلى أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تمكن المواطن من متابعة وترشيد إستهلاكه، والتغلب على أى مشكلات قد تتعلق بأخطاء القراءات، ما يضمن أن يحاسب المواطن على إستهلاكه الفعلى، مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، وسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى.

وأوضح ضرورة الإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الإعتماد الدولي للإدارة الفنية المستدامة TSM، والإهتمام بإستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب فى مختلف مراحل الانتاج بدء من المحطات مروراً بالشبكات وحتى وصولها إلى المواطنين لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مع تفعيل قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين وإستقبال وحل شكواهم، منها الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وصفحتها على الفيسبوك، وأرقام الواتس آب للشركات التابعة، بالإضافة إلى الخط الساخن 125.

وأوضح أهمية تحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا لللأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA ، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية.