شكرا لقرائتكم خبر عن ⁩معهد إعداد القادة: صفات القائد المتميز ضمن فعاليات محاضرة القيادة الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد إعداد القادة دورة حول تنمية مهارات طلاب الاتحادات لجامعات وسط الصعيد، وتأهيلهم لإعداد كوادر شبابية ليصبحوا قادة المستقبل ضمن فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب الاتحادات لجامعات وسط الصعيد، بمحاضرة عن القيادة الإيجابية.

وتقام فعاليات قادة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور كريم همام ان الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلي تنمية وعي شباب الجامعات من خلال الفكر التنويرى الوسطى الذي يساعد على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع وذلك من خلال العديد من المحاضرات والندوات التي تصقل خبرات الشباب بقضايا الوطن، ونشر الطاقة الايجابية بين أفراد المجتمع، كما تستهدف توضيح الحقائق والأفكار المغلوطة، وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، مؤكدا أن الشباب هم عماد الأمة وأساس قوتها وعليه تقوم نهضتها فبهم يستمد منهم الطاقة والقوة وبهم يتم تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق الجمهورية الجديدة.

كما تضمنت فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة محاضرة عن القيادة الإبداعية وحاضر بها الدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف، وتناول الحديث عن مهارات القيادة الابداعية وكيفية التأثير في السلوك البشري و فن قيادة الآخرين وإنجاز العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز التحفيز والمبادرة والابتكار والثقة بالذات والقدرات، موضحا ان القيادة هى قدرة التأثير لذا حذر من تحويل الأهداف الأساسية إلي أهداف بديلة، ناصحا الشباب بالاستعانة بتحقيق الأهداف بالتخطيط الجيد.

وتطرق إلي أن ما يميز القادة المبدعين هو القدرة على النظر الى الأشياء بطرق جديدة وبأساليب تساهم فى تعزيز مهارات التواصل الفعال، حيث إن القائد المبدع هو القادر على جمع الأفكار الجديدة مع بعضها البعض بطريقة فردية تنظم علاقتها غير المترابطة، وجعلها بؤرة إبداع، والدور القيادي ينبثق من كون القائد المبدع هو الذي يرى المشكلة وقراءتها دون غيره وبطريقة مختلفة.

كما أوضح أن صفات ومهارات القائد المتميز هي أن يمتاز باتساع الأفق والتعرف على الفرص ومدى امكانية تحقيقها، وكذلك يكون دائم البحث على أفضل أساليب تنفيذ الاعمال، لديه الإحساس بالمشكلات والشعور بالمسئولية قبل وأثناء اتخاذ القرار، ويجب أن يتميز بالتجديد الدائم و الابتكار المستمر والاهتمام المستمر بالتنمية الذاتية وصقل المهارات المختلفة له، ولديه القدرة على توقع الأحداث المستقبلية والاستعداد لها بوضع الحلول المناسبة لها من خلال متابعة العمل ومعرفة مجالات النجاح والإخفاق والمرونة والفعالية في التعامل مع الآخرين وبناء علاقة طيبة معهم.

وفى ختام المحاضرة تم فتح باب الحوار وتمت الإجابة على جميع تساؤلات القادة المشاركين، الذين اثنوا على أهمية البرنامج والمعلومات التى قدمت خلال محاضراته.

وعلى صعيد آخر تضمن برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة العديد من الانشطة المختلفة ومتنوعة لتنمية مهارات الطلاب، كما تضمن البرنامج رحلة ترفيهية إلي وادى الريان بالفيوم وزيارة جبل المدورة، شلالات وادي الريان.