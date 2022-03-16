شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 77 طن مواد غذائية معاد تعبئتها لإعادة طرحها داخل مصنع بالمريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ( الفول المدمس ) بطريق سقارة السياحي المريوطية يقوم بإعادة تدويرة من جديد بتواريخ جديدة بالمخالفة للقوانين والقرارات المحددة لذلك.

وشملت المضبوطات حوالي 77 طن فول مدمس ومستلزمات انتاج وتعبئة حيث ضمت ضبط كمية 5000 شرنيكه فول مدمس بكل شرنيكه 12 عبوه فول زنه 400 جم و 3000 كرتونه فول مدمس بكل كرتونه 24 عبوه زنه 400 جم و 1700 كرتونه فول مدمس بكل كرتونه 24 عبوه زنه 400 جم و 1700 كرتونه فول مدمس بكل كرتونه 24 عبوه زنه 400 جم و 200 شيكارة صوديوم زنه الشيكارة 25 كجم و 100 الف عبوه فارغة معدة للتعبئة بدون بيانات و 7000 كرتونه فارغة و 7000 غطاء و 50 شيكارة فول صحيح زنه الشيكارة 25 كجم و 2000 عبوه معبأ بدون بيانات نه العبوه 400 جم و 5000 استيكرات مدون عليها صالحه و 1500 شرنيكة فول مدمس بكل شرنيكة 12 عبوة زنه العبوه 400 جم وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين من ضبط محل أدخنه الاهرام الكائن ب 39 البوابه الثانية القديمة بحدائق الاهرام لحيازته وبيع سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقوانين القرارات المحددة لذلك حيث تم ضبط 444 علبة سجائر مختلفة الانواع والاصناف وتم تحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ علي الكميات المضبوطة.

وفي نفس الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر من ضبط مخزن لتجميع السلع الغذائية بقصد احتكارها وبيعها بأسعار ازيد من سعرها وبحوزته حوالي طن ارز و 100 كجم طحينة وذلك خلال حملات تم تنفيذها ضمت تحرير 82 محضر تمويني لمحال مخالفة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجارى ، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والجهات المعنية بمواصبة مجهودات تمشيط الاسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن حملاتها المكثفة لمنع تلاعب التجار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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