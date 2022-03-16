شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم زيارة لذوى الهمم بمركز التدريب البحرى التابع لشرطة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من (الأطفال ذوى الهمم - الأيتام من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية) بمقر مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبرفقتهم عدد من المشرفين.

وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق مع قطاعى (حقوق الإنسان - الشرطة المتخصصة)، حيث تم اصطحاب الأطفال فى جولة داخل المركز، واضطلاعهم على جانب مبسط من مهام قوات الإنقاذ فى مجال التعامل مع كافة البلاغات والمواقف الطارئة، بالإضافة اصطحابهم فى رحلة نهرية باللنشات.

وفى نهاية الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية، ولاقت الزيارة استحسان الأطفال ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية ، التى تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعى والتواصل مع كافة فئات المجتمع.