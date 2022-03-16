شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة الصغرى فى سانت كاترين تسجل 1درجة ليلا.. وفرصة لتكون الثلوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أغلب أنحاء الجمهورية انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث تتأثر البلاد بكتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

ومع الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى بدأ هذا الأسبوع، وصلت درجات الحرارة الصغرى على سبيل المثال بسانت كاترين لدرجة واحدة لتكون بذلك هى أقل المدن فى تسجيل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية مع وجود فرصة لتكون الثلوج على مرتفعاتها، يليها نخل والتى تسجل الصغرى فيها 5 درجات مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01 .