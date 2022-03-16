شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم ندوة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان: "المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة"، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة: إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأوضح مدير المديرية أحمد جابر، أن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2017، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدفا لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز .

وشرحت مروة أنس مدير وحدة المساواة بالمديرية، اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، كما تناولت شرح قرار وزير القوى العاملة رقم 44 بشأن تنظيم عمل النساء ليلاً.