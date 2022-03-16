شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مبادرة هدية الرئيس تستهدف 250 ألف كرتونة سلع للأسر الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن مبادرة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" التى تنفذها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تستهدف توزيع 250 ألف كرتونة للمواطنين والتى بدأت بتوزيع 10 آلاف كرتونة تحوى السلع الاساسية على الأسر الأولى بالرعاية بحي المرج.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين .