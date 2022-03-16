شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز القمح وضبط أسعار الخبز.. قرارات الحكومة باجتماعها الأسبوعى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.. وفيما يلى قرارات الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى..