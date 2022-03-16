شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2022 ­­­­­­ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/03/2022 م وذلك وفقاً للشروط الأتية:

أولاً : المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر2021 حتى آخر يناير 2022، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب، خلال الفترة من أول سبتمبر2021 حتى أخر يناير 2022, كذا مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من عام 2002 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى الفترة من أول فبراير 2021 إلى أخر يناير 2022 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتباراً من 16/04/2022 وتسجيلهم وإجراءالكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 7/5 حتى 22/05/2022 .

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :

مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2001 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى، خلال الفترة من أول أغسطس 2021 حتى أخر يناير 2022، كذا مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من مواليد 2002 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى الفترة من أول فبراير 2021 إلى أخر يناير 2022 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتباراً من 11/05/2022 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من23/5 وحتى 26/05/2022 .

ثالثا : المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (يوليو / أغسطس / سبتمبر) عام 2002 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2020/2021، وكذا مواليد أشهر (يوليو / أغسطس / سبتمبر) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2001 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2020/2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتباراً من 26/03/2022، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 05/04 وحتى 27/04/2022.

رابعاً : غير ذوى المؤهلات (العاديين):

مواليد اشهر (يوليو / أغسطس / سبتمبر) من عام 2002 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من يوم 15/05/2022، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 28/05 وحتى 9/06/2022.

المستندات المطلوبة :

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم

أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع

المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين) .

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى :( https://tagned.mod.gov.eg )

كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية على العنوان التالى: ([email protected])، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى على الرقم المختصر ( 15499 ) .