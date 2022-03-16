شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 133 طن أغذية قبل بيعها بأزيد من سعرها فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1308) قضايا تموينية بمضبوطات أكثرمن (5260) طن مواد غذائية وبناء و(11615) عبوة زيت.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، فى ضبط أكثر من (101) طن سلع غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 133 ) طنا، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 80 ) طن حديد تسليح.