شكرا لقرائتكم خبر عن زيلنسكى: يجب أن نعترف بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، فى رسالة مسجلة اليوم الأربعاء صعوبة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، قائلا: "يجب أن نعترف بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الناتو.

وكشف زيلينسكى، عن مقتل 103 طفلا في القصف الروسي منذ بدء العدوان، مشددا على أن العالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا دولة إرهابية.

وأضاف زيلينسكى في رسالة مسجلة اليوم الأربعاء، نكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلدنا، داعيا الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الخسائر في صفوف القوات الروسية تزداد مع مرور الوقت واستمرار صمودنا.