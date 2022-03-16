شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: تدمير 200 مروحية وطائرة مقاتلة و1000 آلية عسكرية روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى، إن 103 من أطفالنا قتلوا في القصف الروسي منذ بدء العدوان، مشددا على أن العالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا دولة إرهابية.

وأضاف زيلينسكى في رسالة مسجلة اليوم الأربعاء، نكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلدنا، داعيا الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الخسائر في صفوف القوات الروسية تزداد مع مرور الوقت واستمرار صمودنا، زاعما تدمير ما يزيد عن 100 مروحية وقرابة 100 طائرة مقاتلة وأكثر من 1000 آليات عسكرية.

وتابع زيلينسكى قائلا: "لو قام العالم بمعاقبة روسيا عندما احتلت شبه جزيرة القرم لما وصلنا إلى الوضع الراهن ولما احتلت روسيا بلادنا".