شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار حافز إضافى بقيمة 65 جنيها لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.

وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:

865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.

885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.