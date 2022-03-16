شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى: الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، انهيار الدولار الأمريكي، مضيفا: الثقة به تتضاءل بسبب سياسة الولايات الممتحدة الأمريكية.، نقلا عن تقارير إعلامية.

وأعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن تطورات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعالم برمته، واصفا إياها بأنها "معركة من أجل مستقبل النظام العالمى".

وقال لافروف، في حوار مع قناة RBC الروسية اليوم الأربعاء: "لا يتعلق هذا الأمر بأوكرانيا إطلاقا، أو بالأحرى يخص النظام القانوني في العالم أكثر من أوكرانيا. أحكمت الولايات المتحدة هيمنتها على أوروبا بأكملها. نمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي".