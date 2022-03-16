شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تاجر 5 سنوات مع الشغل بتهمة تخزين السلع لرفع الأسعار على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول حكم لمحاربة احتكار التجار للسلع، قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، بحبس تاجر 5 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين السلع الغذائية واستغلال غلاء الأسعار على المواطنين.

صدر الحكم بحضور عمر أحمد وعمر هارون، ممثلى النيابة العامة وسكرتارية حسام الدين مصطفى وأحمد عزب.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على محتكرى السلع والمواد الغذائية باستغلال تخزين السلع فى ارتفاع الأسعار وقلة المعروض فى السوق، حيث تمكن رجال المباحث من مداهمة مخزن فى منطقة الزيتون يمتكله تاجر عطارة تم العثور فيه على كميات كبيرة من المواد الغذائية، مثل الأرز والزيوت وسبع أخرى باستغلال موجة الغلاء ورفع أسعار السلع على المواطنين.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التى قضت بحبسه 5 سنوات وغلق والمصادرة.