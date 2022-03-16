شكرا لقرائتكم خبر عن "‫الرى" تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إلى أنه من غير المتوقع سقوط أمطار خلال الفترة من اليوم حتى الجمعة المقبل.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهروالتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيول والتقليل من آثارها.