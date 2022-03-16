شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين أبرز فروع مبادرة "كلنا واحد".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد"، في الفترة من 15 مارس الجاري، وحتى 13 أبريل المقبل، بالتنسيق مع كبري السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل 60 %، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

ونوضح فيما يلى أبرز فروع مبادرة "كلنا واحد"..



























