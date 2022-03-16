شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى تجار سوق العبور لمناقشة آليات ضبط الأسعار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لقاء موسع مع تجار سوق العبور ناقش خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة .

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور تجار سوق العبور المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة ، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الاسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجار لحلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .

وأضاف محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.

واجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية صباح اليوم بسوق العبور لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود معارض عدة أقامتها الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لدخل المواطنين ، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بصدد افتتاح ١٠ منافذ لبيع السلع بعدد من الأحياء تعمل على توفير السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم بما يضمن وصولها لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حيث سيتم نشرها بأحياء وروض الفرج ، والمرج ، والزاوية ، والسلام أول ، والمطرية ، وعين شمس ، وشبرا ، والساحل ، والمعصرة ، والتبين .

وأكد تجار سوق العبور خلال اللقاء وقوفهم إلى جانب كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض الأسعار من أجل مصلحة المواطن ، مشيرين إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا خلال العشرة أيام القادمة مع توافر مخزون جيد من السلع كالبطاطس ، حيث ساعد الجو هذا العام على زيادة المحاصيل، وأن ما يقومون به هو إيصال خير مصر إلى أبناء مصر بأسعار مناسبة.

ويقع سوق العبور على مساحة 300 فـدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والاسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة .