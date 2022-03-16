شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل حال تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: لا يوجد خطورة علي السيدة الحامل إذا تلقت لقاح فيروس كورونا في الوقت الحالى .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن جميع الدراسات التى أجريت أثبتت مأمونية وفاعلية اللقاح للسيدات الحوامل .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



