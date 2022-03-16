شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‎‏52 و95 و‏‎123‎‏ جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، طرح التموين كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‎‏52 و95 و‏‎123‎‏ جنيها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

حبس تاجر 5 سنوات مع الشغل بتهمة تخزين السلع لرفع الأسعار على المواطنين

فى أول حكم لمحاربة احتكار التجار للسلع، قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، بحبس تاجر 5 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين السلع الغذائية واستغلال غلاء الأسعار على المواطنين.

معلومات الوزراء: مصر تقود الدول العربية في مشروعات إنتاج الهيدروجين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا يتناول المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين في الدول العربية والتي وصل عددها إلى حوالي 34 مشروعًا.

الصحة: فحص 1.566 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى للكشف عن فيروس سى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و566 ألف و850 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

الصحة: لا يوجد خطورة على السيدة الحامل حال تلقى لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: لا يوجد خطورة علي السيدة الحامل إذا تلقت لقاح فيروس كورونا في الوقت الحالى .

السفارة الأمريكية فى كييف: القرم أوكرانية ولن نعترف باحتلال روسيا لأوكرانيا

قالت السفارة الأمريكية في كييف، إن القرم أوكرانية ولن نعترف باحتلال روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية، نقلا عن تقارير إعلامية.

الحرس الوطنى الروسى يسيطر على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية فى أوكرانيا

قالت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء، إن الحرس الوطني الروسي سيطر على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا.

الاستعانة بخزانات استراتيجية للمياه لإخماد حريق مصنع كرداسة..صور

استعان رجال الحماية المدنية بخزانات استراتيجية بجانب سيارات الإطفاء المتواجد بموقع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، للعمل على سرعة إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وسط تمركز قيادات من مباحث مديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وزارة الأشغال الفلسطينية: العمل فى المدن المصرية بغزة وصل لمراحل متقدمة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ، أن العمل في المدن المصرية المقرر إقامتها في قطاع غزة وصل لمراحل متقدمة، خاصة في مدينة "دار مصر -3 " شمال قطاع غزة.

إقبال المواطنين على شوادر ومنافذ مبادرة "كلنا واحد" فى ثانى أيامها.. صور

انطلقت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير سلع مخفضة للمواطنين، في إطار الجهود للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، والحرص على توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

التموين: طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار ‎‏52 و95 و‏‎123‎‏ جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية انه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية ( ‏‏52 – 95 – 123) جنيه للكرتونة وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – ارز – ‏مكرونة – شاي – صلصة " وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية اخرى.‏

الحكومة تنفى تغيير قواعد تنسيق الكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي – علمي) في الثانوية العامة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

التعليم تتيح للطلاب ذوى الاحتياجات التقدم ورقيا للمدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا ولا يقبل أى طلب يقدم بغير الطريقة المعتمدة.

الإسكان: مسئولو أجهزة المدن الجديدة يشنون حملات لإزالة المخالفات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى الإدارات المختصة بأجهزة مدن (القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة - العاشر من رمضان – الشروق – العبور – أسيوط الجديدة – خليج السويس " السويس الجديدة " ) بالتعاون مع الشرطة، قاموا بشن عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات واسترداد بعض قطع الأراضي لعدم إثبات الجدية بالمناطق المختلفة بتلك المدن، بجانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة ورفع عدادات المرافق، وذلك في إطار الحرص على منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على النسق الحضاري واستيداء حق الدولة.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل × 10 معلومات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2022،2023، فى المدارس المصرية اليابانية، نرصد فى شروط وضوابط القبول.

ماذا قالت وزارة الصحة عن أهمية السلطة الخضراء لمواجهة كورونا؟

قالت وزارة الصحة والسكان إن السلطة الخضراء من أهم الأطباق الغذائية المفيدة للجسم وهو ما يتطلب الحرص علي تناولها باستمرار لتعزيز المناعة خاصة في ظل جائحة كورونا ما يجعل الجسم أكثر مقاومة للعدوي .

خط ساخن للإبلاغ عن جشع التجار أو احتكار السلع.. إنفوجراف

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق للتصدى لاى محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز .

انتظام حركة الخط الثانى للمترو بعد عطل مفاجئ بأحد القطارات بين المظلات وكلية الزراعة

أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو عن حدوث عطل فنى مفاجئ بأحد القطارات بين محطتي المظلات و كلية الزراعة بالخط الثاني إتجاه شبرا الخيمة الأمر الذى أدى إلى تخفيض سرعة القطارات بالخط الثاني .

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية وطباعتها قبل نهاية مارس

بدأت وزارة التربية والتعليم، وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات التى تنطلق فى مايو المقبل، على أن يتم البدء في طباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث تكون الأمور جاهزة قبل موعد امتحانات نهاية العام بفترة معقولة، كما يتم اختيار أعضاء لجان النظام والمراقبة.

المدارس تناشد طلاب الثانوية غير المسجلين لاستمارة الامتحان استكمال البيانات

ناشدت بعض المدارس الثانوى طلاب الثانوية العامة غير المسجلين لاستمارة التقدم للامتحانات سرعة استكمال البيانات وكتابتها، حيث نشرت بعض المدارس اسماء الطلاب المتأخرين عن ملء البيانات وطالبتهم بإنجاز مرحلة كتابة الاستمارة، مشددة على أنه فى حالة عدم كتابة البيانات سوف يتم فصلهم وحرمانهم من دخول الامتحانات.

5 شروط أساسية للتقدم للحصول على جوائز جامعة القاهرة لعام 2022.. اعرفها

أعلنت جامعة القاهرة، فتح باب التقدم أمام أعضاء هيئة التدريس للحصول على جوائز الجامعة (التميز، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية، والاختراع، ونجيب محفوظ، والأميرة فاطمة) لعام 2022 وذلك حتى يوم الأحد 24 أبريل، تشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في تطوير الجامعة محليًا ودوليًا، وذلك وفقًا للشروط والمتطلبات المعلنة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية، وفيما يلى ينشر الخليج 365 الشروط التى وضعتها الجامعة للتقدم للجوائز:_

مواعيد امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، مواعيد امتحانات نهاية العام، بالفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات للترم الثانى تبدأ 7 مايو 2022، والدراسة مستمرة حتى هذا التاريخ على أن يخصص الأسبوع الأخير من الترم الثانى للمراجعة قبل انطلاق الاختبارات فى مواعديها المحددة بـ" 7 مايو المقبل"، موضحة أن المديريات والإدارات تضع جداول الامتحانات فى نهاية العام.

وزارة الصناعة تعد قائمة بـ83 فرصة استثمارية مؤكدة لتصنيع منتجات محلية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة اعدت قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرةً فى هذا الاطار الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعهم محلياً، الامر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات .

الغرفة التجارية بالجيزة تعلن انطلاق معرض أهلا رمضان بالجيزة لمدة 15 يوما

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة عن إقامة معرض أهلا رمضان لمدة 15 يوما وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة توفير مستلزمات شهر رمضان للمواطنين وسكان المحافظة بأسعار مخفضة في ظل زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية .

بيرسى تاو يثير علامات الاستفهام بالأهلى حول حقيقة تجدد إصابته

تسيطر حالة من الغموض داخل النادي الأهلي على موقف الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر، لاسيما بعد خروج أخبار تؤكد تجدد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الأمامية، وأن الإدارة الحمراء تكتمت على خبر الإعلان عن إصابة تاو من خلال منصاتها الرسمية ولم تخرج لتأكيد أو نفي الخبر حتى الآن، بل أن هناك شكوك بأن الخبر تم تسريبه خاصة بعدما تردد عدم عودة اللاعب رفقة بعثة فريقه من جنوب إفريقيا عقب الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي بسبب أزمة نشبت بين تاو وموسيماني عقب نهاية مباراة بطل جنوب إفريقيا.

كيروش فى رسالة تحفيزية قبل مواجهة السنغال: قميص منتخب مصر بقلب كل مشجع

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ، توجيه رسالة تحفيزية جديدة قبل مباراتي مصر والسنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

أون سبورتس تنقل نهائيات كأس سيدات اليد

أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن نقل نهائيات كأس مصر للسيدات المحدد لها يوما 22 و 23 مارس الجارى بصالة الشروق على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورتس .

صلاح يتصدر ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بلا منازع قبل قمة آرسنال ضد ليفربول

يتربع النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول، على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 هدفاً، متفوقاً بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه النجم البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثانى فى الترتيب برصيد 12 هدفا.

صراع شرس فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا الليلة.. تشيلسى ضيفًا ثقيلا على ليل.. يوفنتوس فى صدام عنيف مع فياريال.. البلوز الأقرب لربع النهائى.. و"السيدة العجوز" يتسلح بجماهيره وملعبه لتدمير الغواصات الصفراء

تقام مساء اليوم الأربعاء، مواجهات قوية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022، إذ يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلا على فريق ليل الفرنسي فى العاشرة مساء، على ملعب "بيار موروا"، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رمضان على الأبواب.. استعدادات حكومية مكثفة لتوفير السلع الأساسية وتنسيق للمجتمع المدنى للوصول للأسر الأكثر احتياجا.. وأكثر من 100 قافلة تجوب القرى بأسعار مخفضة.. ومطالب برلمانية بحملات تفتيش لضبط الأسواق

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة والجهات التنفيذية بالدولة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع والمنتجات الأساسية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك بمطلع شهرأبريل المقبل، مؤكدين على ضرورة الرقابة المكثفة من قبل المحافظات والأحياء وإيجاد تنسيق بين الجهات المختصة والمجتمع المدنى للوصول بأكبر عدد للأسرالأكثر احتياجا ودعمهم بالشهر الكريم.

"الملاك " حكاية شاب "الألبينو".. "زياد" ابن بورسعيد تصدى للتنمر وتغلب على "ضعف البصر".. يكره مصطلح أعداء الشمس ويتمنى أن يعامله الناس دون تمييز.. وحلمه يصبح أشهر موديل فى العالم.. فيديو وصور

بالتأكيد اذا ما طرح عليك أحدهم هذا السؤال قد لا تملك الإجابة، أو إذا أسعفتك الذاكرة، واجتهدت قليلا فستقف عند الملامح المميزة لبعض الأشخاص، أصحاب الشعر الأصفر والبشرة شديدة البياض، والأعين الملونة مع الاستعانة ببعض المعلومات المتناثرة عنهم، وهى "عدائهم للشمس"، وغيرها من الأحاديث التى تتناقل بسرعة دون أن يكون لها سند علمى.