شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة اليوم وتحسن طفيف من الغد والأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الأجواء الباردة علي كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 17 درجة والصغري 9 درجات، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد وعلي مسطح البحر الأحمر، مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك.

وبداية من يوم غد الخميس تشهد البلاد تحسن طفيف في درجات الحرارة، حيث ترتفع درجتين على الأكثر لتسجل القاهرة 19 درجة، ثم ترتفع درجات الحرارة بعد ذلك تدريجيا مع بداية الأسبوع المقبل.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 01 .