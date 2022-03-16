شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 طن دقيق وردة بالمرج لتخزينها بغرض الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط 740 جوال دقيق زنة 50 كجم بإجمالى 37 طن مدعم ، و520 جوال ردة زنة 25 كجم ردة بإجمالى 13 طن بمخزن سرى بالمرج غير مرخص بغرض إعادة طرحها فى الأسواق بأسعار مغالى فيها، وتحقيق أرباح على حساب المواطنين، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.