استمرار محاولات السيطرة على حريق مصنع تنر وبويات أبو رواش بكرداسة.. صور

القاهرة - سامية سيد - لا تزال قوات الحماية المدنية، تواصل محاولات السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، من خلال تركيز المياه على السنة اللهب واستخدام المواد الرغوية لإطفاء النيران الناتجة عن اشتعال المواد الكيماوية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

كما انتقل خبراء المعمل الجنائى وفريق من النيابة لموقع الحريق، لمعرفة لأسباب النهائية حول الحريق، وتقدير الخسائر التي نتج عنها اندلاع النيران داخل المصنع.

وتستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة اندلاع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، فيما تم التحفظ على أصحاب المصنع للقيام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحريق.