شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة المصرية شريك أساسى فى التصنيع الحربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الانتاج الحربى نماذج للمرأة المصرية العاملة في التصنيع الحربي و في قطاعات الوزارة المختلفة على مدار عقود.

وكتبت الوزراة على صفحتها " المرأة المصرية تواجدت بشكل فعال في قطاع الإنتاج الحربي منذ نشأته لذلك في إطار الاحتفالات بشهر المرأة وبمناسبة يوم المرأة المصرية نُذكر عدد من السيدات اللآتي كان لهن الريادة وكُن أول سيدات تم تعيينهن في "الإنتاج الحربي" تقديراً لمجهودهن وعرفاناً أن ما وصلت إليه المرأة العاملة في الإنتاج الحربي اليوم هو نتاج لكفائتهن ودورهن في العمل والبناء ودعم مسيرة الإنتاج الحربي