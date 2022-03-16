شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 1.5 مليون طالب بالصف الأول الإعدادى للكشف عن فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و566 ألف و850 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 144 ألف و926 طالب، تليها محافظة الجيزة 143 ألف و719 طالب، ثم محافظة البحيرة 121 ألف و79 طالب، ثم محافظة القليوبية 105 ألف و131 طالب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد "ضاحي" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.