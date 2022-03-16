شكرا لقرائتكم خبر عن مرحبا رمضان.. باق من الزمن 16 يوما على الشهر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، الذى يتبقى على أول أيامه حوالى 16يوما، وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية .