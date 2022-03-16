شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاق"ستار" بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، بين جمهورية مصر العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والموقع في روما بتاريخ 28 يناير 2022.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة.

وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسئولية تنفيذ البرنامج، الذي تتمثل مكوناته في تعزيز المؤسسات الريفية والأسواق، وتحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على المواءمة، إلى جانب إدارة البرنامج والمشاركة في السياسات.