من الفيوم لأطفيح.. رحلة سقوط شخصين بـ45 كيلو بانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على شخصين يقيمان بالفيوم لاتجارهما في البانجو بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم محمد سعيد باتجار شخصين في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكن الرائد عبد الحليم الجيار معاون مباحث أول أطفيح من ضبطهما حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" قيادة أحدهما، وبحوزتهما 45 كيلو جراما من نبات البانجو وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقات ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

أمام العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الغير مشروع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.