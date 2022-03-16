الداخلية تنظم زيارة لعدد من الأطفال ذوي الهمم والأيتام لشرطة البيئة والمسطحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من الأطفال ذوي الهمم، والأيتام لمقر مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

قامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارة لعدد من الأطفال ذوي الهمم - الإيتام من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمقر مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبرفقتهم عدد من المشرفين.

وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق مع قطاعي حقوق الإنسان - الشرطة المتخصصة حيث تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل المركز، واضطلاعهم على جانب مبسط من مهام قوات الإنقاذ في مجال التعامل مع كافة البلاغات والمواقف الطارئة بالإضافة اصطحابهم في رحلة نهرية باللنشات، وفي نهاية الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية.

ولاقت الزيارة استحسان الأطفال ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، التي تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع كافة فئات المجتمع.

جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، وفي إطار تقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوى الهمم والأيتام .