"الداخلية" تواجه محتكري السلع وتضبط 7 طن وعبوة لمواد غذائية (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية.

أسفرت جهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية "دقيق فاخر – أرز" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها بالأسواق لرفع أسعارها بالمخالفة للقانون ، وبحوزته 3 طن دقيق أبيض فاخر - 2٫500 طن أرز معبأة داخل أجولة وجميعها بدون فواتير أو مستندات ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، عن طريق تعبئة السكر الحر داخل عبوات ناقصة الوزن عن المدون عليها بقصد طرحها للبيع بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وضُبط بحوزته (42 بالتة من السكر بإجمالي 840 عبوة مدون عليها الوزن" ناقصة 1 كيلو جرام عن الوزن المدون عليها").

وتم ضبط (سائق يستقل إحدى السيارات حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبحوزته (1٫140 طن زيت طعام داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبه شوائب وتغير في الخواص الطبيعية) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي مستخدماً السيارة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.