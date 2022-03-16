بـ 143 طربة حشيش.. ضبط عنصرين إجراميين في القاهرة والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية بمحافظتي "القاهرة – البحيرة" لحيازتهما كميات من المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرتي (قسم شرطة السلام أول بالقاهرة – مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ، وبحوزته (23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2٫300 كيلو جرام – 3 اسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية من بذور نبات القنب المخدر– عدد من أقراص عقار التامول المخدر – كمية من مسحوق مادة البارلستامول– 8 قطع صغيرة الحجم يشتبه فى كونها آثرية – عدد من الطلقات النارية – مبالغ مالية "أجنبية – محلية " – مبلغ مالى "مزور" – ميزان حساس – 2 هاتف محمول).

وفي مديرية أمن البحيرة، ضبط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12. 150كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.100.000 مليون ومائة ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.