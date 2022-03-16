خالفوا تعليمات كورونا.. ضبط 7289 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير محاضر لـ 7289 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7238 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 686 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 901 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.