شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى كييف: القرم أوكرانية ولن نعترف باحتلال روسيا لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة الأمريكية في كييف، إن القرم أوكرانية ولن نعترف باحتلال روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية، نقلا عن تقارير إعلامية.

أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية، فلاديمير ميدينسكي، أن المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة وبطء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أن تطورات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعالم برمته، واصفا إياها بأنها "معركة من أجل مستقبل النظام العالمى".

وقال لافروف، في حوار مع قناة RBC الروسية اليوم الأربعاء، "لا يتعلق هذا الأمر بأوكرانيا إطلاقا، أو بالأحرى يخص النظام القانوني في العالم أكثر من أوكرانيا. أحكمت الولايات المتحدة هيمنتها على أوروبا بأكملها. نمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي".