شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع كبير الوزراء السنغافورى تنسيق السياسات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري في ثانى محطات جوليته الآسيوية ، الأربعاء، تيو تشي هين، كبير الوزراء السنغافوري ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ، وذلك لتنسيق السياسات الأمنية، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".



وزير الخارجية سامح شكري يلتقي كبير الوزراء السنغافوري