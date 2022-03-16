شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بخزانات استراتيجية للمياه لإخماد حريق مصنع كرداسة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان رجال الحماية المدنية بخزانات استراتيجية بجانب سيارات الإطفاء المتواجد بموقع حريق داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة، للعمل على سرعة إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وسط تمركز قيادات من مباحث مديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية ، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب جريق داخل مصنع لانتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات .

اطفاء



الاطفاء بموقع الحريق



حريق



خزانات استراتيجية



خزانات اطفاء



خزانات